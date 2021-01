Is het niet heerlijk om even bij te komen in een lekker gevuld bad?! Even wat ik-tijd, even ontspannen. Juna's vader genoot er ook enorm van. Je kan er maar aan toe zijn, zal ik maar zeggen. Een ongeluk zit in een klein hoekje, en het ging maar net goed. Juna vond haar vader. Hij was in slaap gevallen in bad.

Nee, niet zo dramatisch dat hij verdronken was, maar het hád zomaar kunnen gebeuren. Op TikTok deelt de dochter een filmpje van haar vader die verstopt zit onder een enorme laag badschuim. ‘Hey, gaat het wel goed?’, vraagt ze terwijl papalief hoestend en proestend zijn hoofd boven de schuimlaag uit steekt. ‘Ik ben in slaap gevallen.’

Dochterlief is er duidelijk niet van gecharmeerd: ‘Je had doo..

