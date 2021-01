Dolen door Europa

Duizenden kinderen leven zonder hun ouders in Europa omdat ze gevlucht zijn voor oorlog of bedreigingen, of op zoek zijn naar een hoopvolle toekomst. Hoe vergaat het hun daar? En is hun leven nu inderdaad beter?

In Verloren Jongens vraagt journalist Tom Kleijn zich af hoe twee van deze jongens vanuit een Nederlands pleeggezin konden verdwijnen en gaat hij naar ze op zoek. De Syrische vluchteling Liyed (een door het programma gefingeerde naam) en zijn broertje Mohammed verdwijnen in november 2018 in Amstelveen. Naam, leeftijd en één foto. Dat is het magere startpunt voor de onderzoeksjournalisten van het platform Pointer. Toch lukt het hun om Liyed op Facebook te vinden. Zo kunnen ze zijn spoor traceren, want hij plaatst veel foto’s en filmpjes, uit allerlei plaatsen in Europa. De eerste foto is uit 2016, de dan 14-..

