Kritiek op 'bonenvader'

An open can of baked Beans. (beeld istock)

Wie afgelopen dagen op Twitter keek, zag al snel de term 'bean dad' langskomen. Als je zoekt naar de bron is er echter niets te vinden. Wat is er gebeurd?

Het begon allemaal met de tweets van John Roderick, een zanger in een band. Hij schreef dat zijn dochter van negen jaar honger had, maar dat hij druk bezig was met een legpuzzel. John zei dat zijn dochter maar wat bonen moest opwarmen. Toen het meisje vroeg hoe dat moest, zei John dat ze een blik bonen moest openen en in een pan moest doen.

'Ze bracht mij een blikopener en we staarden er beide naar', schrijft John. 'Ik realiseerde mij dat ik haar nooit heb geleerd hoe ze die moet gebruiken. De meeste blikken hebben een treklip. Ik voelde mij dom. Welke apocalypsevader..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .