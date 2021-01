De sneeuw wil mij niet

In Rusland gaan mensen de rivier op als ze hun problemen willen vergeten. Of juist als ze dingen uit hun verleden een plek willen geven. De betreffende rivier is natuurlijk de Wolga. Deze ligt in West-Rusland, heeft een lengte van 3500 kilometer en is daarmee de langste van Europa. Dat de rivier bovendien door prachtig natuurgebied stroomt, blijkt duidelijk uit de documentaire. Maar om die rivier zelf draait het niet. Centraal staan enkele tientallen mensen die elkaar van tevoren niet kenden, en ervoor kozen om een cruise over de Wolga te maken. In deze documentaire reis je als het ware met hen mee, ben je toehoorder bij fragmentjes van gesprekken, zie je ook hoe het er op zo’n cruise aan toegaat.

Doordat het steeds maar flarden van..

