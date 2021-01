VPRO: docu over Kaag is journalistiek, geen politiek

De VPRO heeft geen twijfels over de documentaire Sigrid Kaag: Van Beiroet tot Binnenhof, die de omroep zondag uitzond.

Hilversum

Vanuit verschillende hoeken kwam onlangs commentaar op deze documentaire, onder meer vanuit de PVV, omdat de publieke omroep daarmee niet onafhankelijk zou zijn.

Kaag is sinds september lijsttrekker voor D66. Daarom is de documentaire volgens PVV-Kamerlid Martin Bosma ‘een uur durende reclamespot’ voor haar. Hij stelde Kamervragen aan minister Slob (Media), die daar niet gevoelig voor bleek te zijn.

In een verklaring liet de omroep weten achter de docu te blijven staan. ‘Journalisten werkzaam voor de VPRO zijn geen verlengstuk van de politiek, maar nemen waar en doen daar op hun eigen wijze verslag van.’

Regisseur Shuchen Tan volgde Sigrid Kaag de afgelopen vijf jaar. Aan het begin is Kaag nog VN-diplomaat in het buitenland en keert ze terug naar Nederland om minister te worden. De film moet een inkijk geven in het werk en leven van een minister en hoe de politicus de overgang naar de Haagse politiek ervaart.

Volgens de VPRO valt de documentaire daarom juist onder de journalistiek. ‘Het is niet alleen de taak van de media om allerhande meningen over de politiek een podium te bieden, maar ook om te laten zien hoe die politiek van binnenuit werkt.' <