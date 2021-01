Volendams nachtmerrie

Oud & nieuw 2000, een jaarwisseling die in het collectieve geheugen gegrift staat. Honderden mensen vieren feest in het Volendamse café De Hemel, totdat de hulpdiensten een melding binnenkrijgen dat er een hevige brand woedt, en massaal uitrukken met traumahelikopters en ambulances. Veertien jongeren laten het leven, tweehonderd zijn er gewond. Hoe gaat het twintig jaar later met de mensen die deze nachtmerrie hebben overleefd?

Na twaalven gaat het snel met de toeloop bij De Hemel. Tegen twaalf uur staat er een enorme rij. Het lukte Linda Lok, een van de vaste stamgasten, om zich naar binnen te wurmen. ‘Het was meteen weer gezellig. We hebben allemaal sterretjes gekregen, die kregen we uitgedeeld. Het was heel erg mooi.’

Dan is daar ineens vuur, dat groter en groter wordt. De dennentakken worden naar beneden getrokken en geblust, maar het blijkt onvoldoende. Het vuur verspreidt zich als een razende. Grote paniek, iedereen wil zo snel mogelijk weg, er komt gitzwarte rook naar beneden. Tafels en stoelen worden door de ramen gegooid. Linda probeert haar haar te doven, dat vlam heeft gevat, maar daardoor raken haar handen beschadigd. Ze ziet de mensen om..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .