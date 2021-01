'Ik ben gewoon alleen en hij mist alles'

Wat was deze week boeiend, interessant, verstrooiend of anderszins de moeite waard op radio, televisie en internet?

In Vier handen op één buik helpen bekende moeders tieners die in verwachting zijn geraakt bij de voorbereiding op de komst van de baby. Dinsdag kwam het verhaal van de achttienjarige Larissa aan bod. Tijdens een vakantie in Marokko ontmoette zij Wadie van 22 jaar. De twee werden verliefd en Larissa vloog regelmatig naar Marokko om Wadie weer te kunnen zien. Ze hielden zo veel van elkaar dat ze besloten samen te gaan wonen in Marokko. Dat kan in Marokko echter niet zomaar, daarom besloot het stel te trouwen.

Toen Larissa in verwachting raakte, realiseerde zij zich hoezeer ze Nederland miste en vloog terug. Maar toen brak de coronacrisis uit en nu kan Wadie niet naar Nederland komen. Larissa vindt het moeilijk dat hij zo weini..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .