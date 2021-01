‘Toffe plekskes’

De bekende Vlaamse avonturier Tom Waes wilde er ook in 2020 weer op uittrekken voor een nieuw seizoen Reizen Waes. Het nieuwe seizoen is er gekomen, maar Waes moest het dichter bij huis zoeken: in zeven afleveringen reist hij door zijn eigen land, België.

Omdat Tom Waes niet goed wist waar hij moest beginnen, vroeg hij zijn kijkers om raad. Wie ‘een tof plekske of een speciaal iemand’ wist, kon de redactie mailen. En dat gebeurde. Waes kreeg 6400 tips binnen. Hij start zijn reis in de provincie West-Vlaanderen, waar volgens hem ‘een apart volkske’ woont. En hij mag het zeggen, vindt hij, want hij heeft West-Vlaamse roots.

In West-Vlaanderen is zwaar gevochten tijdens de Eerste Wereldoorlog, of de Grote Oorlog zoals deze door de inwoners van de provincie wordt genoemd. De oorlog speelt nog altijd een rol in het dagelijks leven. Dat wordt pijnlijk duidelijk als Waes een bezoek brengt aan Stijn, die landbouwer van beroep is. Regelmatig vindt Stijn munitie op zijn land...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .