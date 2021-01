40 jaar Jeugdjournaal: ‘Het is echt een baken voor kinderen’

Hilversum

‘Ja, graag!’, mailt Milouska Meulens terug op het verzoek om haar te spreken over haar tijd bij het Jeugdjournaal. Maar liefst vijftien jaar, van 2000 tot en met 2015, was Meulens een belangrijk gezicht van het programma. ‘Ik werk nu 25 jaar in de televisiewereld en heb veel gedaan, maar het Jeugdjournaal is het allerleukste programma waarvoor ik ooit heb gewerkt. Niets haalt het bij die tijd. Hoewel ik 27 was toen ik bij het programma begon, ben ik daar pas echt volwassen geworden.’

Natuurlijk zijn er door de jaren heen zaken veranderd, maar dat gaat vooral om de vorm, zegt Meulens. ‘Een ander decor, bijvoorbeeld. En in mijn tijd voerden we als presentatoren nog wel eens toneelstukjes op, zelfs met verkleedpartijen, al..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .