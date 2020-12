De spons Danny Vera

De titel Volle Zalen is op zich een pakkende titel voor een programma waarin artiesten vertellen over hun leven op het podium en daarbuiten. Gek genoeg kwam Cornald Maas in 2020 gewoon met een nieuw seizoen (nummer 6 alweer), ook al waren er weinig volle zalen dat jaar. Singer-songwriter Danny Vera vertelt in de uitzending van vanavond hoe hij dat heeft beleefd.

Presentator/interviewer Cornald Maas omschrijft op zijn karakteristieke Songfestival-toontje hoe Nederland Danny Vera ‘omarmde als een sympathieke zanger zonder kapsones’ nadat hij was doorgebroken als vaste zanger in het bekende voetbalpraatprogramma met Johan Derksen, die al jaren fan van zijn muziek was. Voor het grote publiek was hij toen nog onbekend, maar inmiddels is dat wel anders.

Na tien jaar lang zeven dagen per week werken had 2020 het jaar moeten zijn waarin hij kon ‘oogsten’ wat hij al die jaren had gezaaid. Het liep anders, maar de rust was eigenlijk ook heel welkom. Het heeft er volgens de zanger zelfs voor gezorgd dat er, wat eerder niet lukte, een baby onderweg is.

Volle zalen was in oktob..

