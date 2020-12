Film zonder pointe

Hail, Caesar! ziet er prachtig uit en zit ingenieus in elkaar, zoals we inmiddels gewend zijn van Ethan en Joel Coen. Maar de film boeit helaas niet van begin tot eind.

Op een of andere manier zijn de jaren vijftig als saai de boeken in gegaan. Ten onrechte, want in de jaren van wederopbouw veranderde er juist heel veel. Voor de filmindustrie in Hollywood waren het zelfs gouden jaren, waarin groot geld werd verdiend.

De gebroeders Coen (bekend van onder meer O Brother, Where Art Thou? en No Country for Old Men) kozen deze periode in Hollywood als decor voor hun nieuwste film: Hail, Caesar! Geen genre is voor het Hollywood van de jaren vijftig te gek. Hoe meer over de top, hoe beter. Scarlett Johansson speelt een actrice die op haar beurt een wulpse zeemeermin speelt. Het jonge talent Alden Ehrenreich speelt acteur Hobie Doyle, die succes had met westerns maar nu ineens fatsoenl..

