Twitter in de bijstand

Het nieuws over de vrouw met een bijstandsuitkering die 7000 euro moet terugbetalen met een boete, omdat ze soms boodschappen krijgt van haar moeder, maakt wat los op Twitter. De hashtag #bijstand stond dinsdag bovenaan in de trending topics. In de berichten is voornamelijk ontsteltenis over de situatie te lezen.

Zo schrijft Nadia Bouras op Twitter: 'Mensen in de bijstand worden al heel lang gestraft en gewantrouwd. Jaren geleden kreeg een buurvrouw een controleur op bezoek. Hij keek in haar koelkast en telde de onderbroeken in de wasmand om er zeker van te zijn dat ze alleen woonde.' George Knottnerus tweet: 'Als een rechter een dochter die in de #bijstand loopt een boete oplegt omdat haar moeder 1 keer per week de boodschapp..

