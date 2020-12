Onbetaalbare vriendschap

Toen Intouchables in de bioscoop draaide, werd de film van regisseurs Olivier Nakache en Éric Toledano lovend genoemd in een hoofdredactioneel commentaar in deze krant. ‘Intouchables is het mooie verhaal van twee mensen: een sterke zwarte en een zwakke witte die elkaar leren dienen. Het is een echo (...) van de genade van Hem die regeert. Een sprankje hoop in een zichzelf verwoestende wereld van geld en geweld. Een klein teken van hoe het anders kan, en uiteindelijk anders zal wórden.’ Het is geen woord te veel gezegd.

Philippe (François Cluzet) is een steenrijke Parijzenaar, die na een ongeluk met paragliden van kin tot teen verlamd is. De film begint met sollicitanten die op een baantje als privév..

