Vrij Nederland gaat boeken uitgeven

Hilversum

Het opinieblad Vrij Nederland gaat vanaf komend jaar boeken uitgeven. Hoofdredacteur Ward Wijndelts zei in het Radio 1-programma Spraakmakers dat het non-fictieboeken worden die gaan over actuele thema's. ‘We gaan een boekenuitgeverij beginnen met journalistieke boeken', zegt Wijndelts. Hij noemt zorg, onderwijs en wonen als belangrijkste onderwerpen voor de boeken. Vrij Nederland is volgens de hoofdredacteur voor het eerst sinds de jaren zeventig gegroeid. Samen met de uitgever WPG is het plan bedacht om boeken op de markt te brengen. Boekenwinkel Bruna gaat daar volgens hoofdredacteur Wijndelts bij helpen. <