Shorttrackster Suzanne Schulting verrast bij langebaanschaatsen

De afgelopen dagen werd in ijsstadion Thialf gestreden om startbewijzen voor internationale schaatswedstrijden in 2021. Helaas zonder toeschouwers en zonder de tussentijdse muziek van een vrolijk dweilorkest. Daardoor waren de schaatsers en hun coaches plots zeldzaam goed te horen. In Heerenveen maar ook in de woonkamers waar gekeken werd naar het toernooi. De schaatsers op het ijs konden de ijzers van hun achtervolgers beter horen dan normaal bij zo'n groot toernooi. En ook de enthousiaste kreet van Suzanne Schulting toen zij over de finish kwam galmde door het lege stadion.

Ze deed mee op twee afstanden, de 500 en 1000 meter. Schulting is Olympisch kampioen in het shorttracken en doet sinds een paar jaar ook professioneel mee in het..

