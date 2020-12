Vanavond op televisie: Te voet door België

Op hun tocht, die 23 dagen zou duren, doorkruisten ze het land van het noordwesten naar het zuidoosten − van de Katelijnepoort in Brugge naar de bron van de Semois in Aarlen. Vandaag begint de tocht in Maarkedal. Een van de eerste hoogtepunten: de taalgrens.

Op verschillende momenten in de aflevering blijkt hoe Vlaams en Waals België gescheiden werelden zijn. Neem Haubens reactie zodra het drietal de taalgrens oversteekt en het begint te regenen: ‘Dan ga je naar het buitenland op reis en is het weer thuis beter. Dat is toch altijd zo?’

De regenbui slaat al snel om in onweer. Reden om bij de eerste de beste boerderij aan te kloppen en te schuilen. Ze treffen er hoefsmid Eric Tonniau en zijn vrouw, een Vlaming die zijn heil over de taalgrens..

