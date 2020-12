Geroepen tot liefde

Gaat u er maar even voor zitten, nu u er wellicht toch wat tijd voor hebt, want I.M. is op het gebied van fictie (hoewel, is het dat wel?) het beste wat ik voor u gezien heb dit jaar.

Of heeft u hem al gezien, dan kunt u dit oordeel vast beamen, of niet en daar kraait ook geen haan naar. Want I.M. kun je al een slordige week zien via NPO Plus of NLZIET en als je eenmaal begint, heb je de smaak snel te pakken. En goed ook.

Een boel woorden om eigenlijk alleen maar te zeggen dat I.M. veel verwachtingen overstijgt en gewoon heel goed is. Maar waar gaat het over en wat wil dat zeggen: I.M.?

Ischa Meijer of In memoriam? Beide, denk ik, want ik heb het niet gecheckt en daar heb ik ook helemaal geen zin in, want het doet er niet zo toe. Deze miniserie (vier afleveringen) is gebaseerd op het boek I.M. van Connie Palmen en gaat over de intense liefde die zij met wijlen Ischa Meijer deelde. Palmen is schrijver, Meijer jo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .