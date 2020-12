K3-liedje Tienduizend Luchtballonen gecoverd door een metalband. Hoe klinkt dat?

Harde gitaren en zware mannenstemmen. Er zullen weinig mensen zijn die dat meteen associëren met Tienduizend Luchtballonnen, een liedje van meidengroep K3. Toch is dat wat er vrijdag op YouTube verscheen: een metal-versie van het kinderliedje, door Changing Tides. De stem van de K3-zangeressen is behouden, maar verder klinkt het compleet anders. ‘Tienduizend luchtballonnen kleuren de hemel blauw. Tienduizend luchtballonnen zijn op weg naar jou’, is geen tekst die je verwacht bij een metalband. Sommige regels worden meegeschreeuwd, wat al helemaal een bijzonder effect oplevert. K3 reageert op Instagram dat deze cover ‘geweldig’ is. Zanger van de band Kasper Wienk vertelt aan het Brabants Dagblad dat het maken van de remake iets m..

