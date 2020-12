Coen Verbraak is een interviewveteraan. In 1987 begon hij als journalist bij Vrij Nederland, maar hij verzorgde later ook lange interviews voor de Volkskrant en NRC. Naast documentaires begon hij ook met gespreksprogramma's voor tv. Hij oogstte waardering en prijzen voor Kijken in de ziel (2009). Daarin liet Verbraak licht schijnen op diverse beroepsgroepen die zich gewoonlijk niet zo snel laten bevragen. Vorig jaar vervolgde Verbraak de levensthema's in In de beste families. Toen stonden broers en zussen centraal. In het nieuwe seizoen draait het om moeders.

Verbraak, die niet alleen presenteert, maar ook regisseert en produceert, heeft een bijzondere groep (groot)moeders, met hun kinderen, bij elkaar gezocht. Er zijn beroemde en..

