'Ik gun hem het land van louter licht'

Het dorp Heerde op de Veluwe kwam dit voorjaar in het nieuws, omdat het zwaar getroffen werd door het coronavirus. Ook in woonzorgcentrum Brinkhoven was een hevige uitbraak, waardoor het noodzakelijk was dat Defensie bijsprong. In deze speciale aflevering van Ik mis je blikken nabestaanden terug op dit heftige jaar.