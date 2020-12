Topsport en ramadan

Acteur Mimoun Ouled Radi wil als moslim zijn geloof een belangrijkere plek in zijn carrière geven. In een documentaireserie van NTR spreekt de acteur met andere moslims. Zo probeert hij te ontdekken of geloof en carrière wel samen kunnen gaan.

Still uit de documentaireserie over carrière en geloof. (beeld NTR)

Kun je tegelijkertijd een topsporter en een goede moslim zijn? Mimoun Ouled Radi zoekt het uit. Hij is bekend als acteur en in deze documentaireserie maakt hij zijn debuut als programmamaker. Naar eigen zeggen vooral omdat hijzelf meer aandacht aan zijn geloof wil besteden, en wil weten hoe hij als moslim het geloof kan combineren met een carrière. Om hierachter te komen, zoekt hij bekende moslims op. Hij wil graag van hen weten hoe zij dit doen. Ook spreekt hij met verschillende imams en gaat hij uiteindelijk op reis naar Marokko.

In deze tweede aflevering, van in totaal vier, staat het thema sport centraal. Mimoun spreekt hier vooral met voetballer Anwar El Ghazi. Hij werd in 1995 in Barendrecht geboren en is van Marokkaanse afko..

