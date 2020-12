Kerst-Passion: bijna 1,4 miljoen kijkers

Scrooge Live, de live-vertolking van A Christmas Carol van Charles Dickens, heeft zondagavond bijna 1,4 miljoen kijkers getrokken. Het muzikale spektakel van de makers van The Passion, dat werd uitgezonden op NPO 1, was daarmee het op twee na best bekeken programma van de dag. Voor de kerst-Passion, waarin onder anderen Remco Veldhuis, Richard Kemper en Plien van Bennekom te zien waren, was wel veel minder belangstelling dan voor de reguliere versie. Zo trok de vertelling van het paasverhaal eerder dit jaar ruim 2,7 miljoen kijkers en stemden er vorig jaar ruim 2,3 miljoen mensen op af. <