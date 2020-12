Geen zin? Niet logeren!

Het vierde seizoen van de populaire serie is in het voorjaar van 2021 op tv. Niet gek dus dat de VPRO in de aanloop daarnaartoe alle eerdere seizoenen opnieuw uitzendt. Dan ben je helemaal bij als het nieuwe seizoen begint.

In de aflevering van vanavond (uit seizoen 2) gaan de 12-jarige Hannah en Floor bij elkaar logeren. Floor is teleurgesteld als ze de volgende dag haar bed uitkomt, want tot haar verrassing is Hannah ineens spoorloos verdwenen. 'Ze wilde haar huis, want ze had heimwee', is de verklaring. Hannah was verdrietig en miste haar moeder heel erg. ‘Vroeger had iedereen weleens heimwee', nuanceren de ouders van Floor.

Floor laat zich niet zomaar uit het veld slaan. De volgende logeerpartij staat op de planning: ..

