Viral: Studenten willen Fries volkslied door Groningen laten klinken vanaf de Martinitoren

Groningers en Friezen, dat wil nog weleens tot een ludieke botsing komen. Bijvoorbeeld in 2018 toen het Peerd van Ome Loeks, een belangrijk beeld voor het station in Groningen, door de Friese studentenvereniging Bernlef gewikkeld werd in Friese vlaggen. Met een bord: ‘It bêste peerd is in FRYSKHYNDER!’

Nu heeft Bernlef een nieuw idee: het Friese volkslied door Groningen laten klinken. En dat kan. Met een donatie van vijfhonderd euro kun je een verzoeknummer aanvragen bij stadsbeiaardier Auke de Boer, overigens een Fries. Hij speelt elke dinsdag een verzoek op het klokkenspel van de Martinitoren. En dus heeft de Friese studentenvereniging in Groningen De Alde Friezen aangevraagd. Het geld gaat naar de Voedselbank en het onderhoud ..

