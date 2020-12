Vanavond op televisie: Special vanaf het front

Het is weer die tijd van het jaar: op televisie kijken we terug op het jaar dat (bijna) achter ons ligt. Een van die terugblikprogramma’s wordt zondag uitgezonden, Frontberichten – De Special.

In Frontberichten, dat van 20 maart tot en met 31 mei drie keer per week ’s avonds laat op tv was, deden artsen en verpleegkundigen, maar ook andere mensen die beroepsmatig met coronapatiënten te maken hadden, al vloggend verslag van wat ze meemaakten. In de special van zondagavond zien we een aantal van hen terug, onder wie de spoedeisendehulparts Gor Khatchikyan, die tijdens de eerste coronagolf uitgroeide tot halve BN’er, ook doordat hij regelmatig aanschoof in talkshows.

De vorm van Frontberichten was zonder meer vernieuwend. Artsen, verpleegkundigen en andere (zorg)medewerkers deden rechtstreeks verslag van wat ze meemaakten. Alhoewel: helemaal zonder tussenkomst van jou..

