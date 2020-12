Vanavond op televisie: Geen tweederangs burgers

In de tweeluik De Joden & de Oranjes wordt de turbulente relatie tussen de Joodse gemeenschap in Nederland en het koningshuis belicht. Vooral het behoudende deel van de Joden had het koningshuis hoog staan. Maar gold dat andersom ook?

De documentaire, die in samenwerking met Blauw Bloed is gemaakt, begint in 1806, als Lodewijk Napoleon koning van Holland wordt. Zijn oudere broer, de Franse keizer Napoleon I, heeft hem die taak toebedeeld. Het Hollandse volk gaat Lodewijk Napoleon oprecht aan het hart en hij is vastbesloten de Hollanders wat modernisering en beschaving bij te brengen. Zo zorgde hij ervoor dat openbare bibliotheken hun deuren openden en nam hij het initiatief voor het Rijksmuseum.

In 1796 hadden de Joden burgerrechten gekregen, maar in de praktijk werden zij nog altijd gediscrimineerd. In sommige steden, zoals Zwolle en Rotterdam, waren zij welkom, maar andere steden hadden een ‘Jodenquotum’. Weer andere steden weerden alle Joden. Aan deze situatie maakt..

