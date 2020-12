Fascinerende reconstructie

Wie nog niet genoeg heeft van de nog immer voortdurende brexitsoap, kan vanavond zijn hart ophalen bij de verfilming van de aanloop en uitslag van het brexitreferendum in 2016. Enige voorkennis is wel handig bij Brexit: the Uncivil War.

De film kwam in januari 2019 uit. Hoewel de brexit vandaag de dag weer volop in de actualiteit is, zijn de gebeurtenissen van vier jaar geleden vast al een beetje weggezakt. Het is jammer dat de film daar niet zo op inspeelt, waardoor het, zeker voor niet-Britse kijkers, af en toe een rommeltje is aan namen, functies en personen. Want hoe zat het ook alweer met Remain en Leave?

Diverse partijen verenigden zich onder leiding van Craig Oliver (in de film gespeeld door Rory Kinnear) in de Remain-campagne. Zij zijn ervoor dat het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie blijft. Deze campagne werd gesteund door de regering-Cameron. De voorstanders van een brexit verenigden zich in twee Leave-campagnes. De ene werd georganiseerd door de partij U..

