Viral: Eliana (4) en fee Sapphire helpen elkaar door de eenzaamheid van quarantaine heen

Kelly Victoria, een fotograaf uit Los Angeles, deelt op Twitter en Instagram een vrolijk verhaal ‘omdat iedereen dat nu wel kan gebruiken'.

Aan het begin van de pandemie had Kelly het niet makkelijk. Daarom ging ze ‘s avonds laat vaak de deur uit voor een wandeling. Tijdens een van haar wandelingen stuit Kelly op een boom die is versierd als een huisje waar feeën wonen. Op de boom hangt een briefje: ‘Onze vierjarige dochter heeft dit gemaakt om je dag op te vrolijken.'

‘De volgende dag schreef ik een briefje aan haar, waarin ik deed alsof ik een fee was genaamd Sapphire, die in de boom was komen wonen', schrijft Kelly. In de brief schrijft ze dat Sapphire magische feeëndobbelstenen heeft gekregen van een tovenaar, maar dat ze ze niet nodig..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .