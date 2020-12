Effectieve eyeopener

Sinan Can ontdekt in zijn docu Bloedmineralen – de Talkroute hoe bedrijven, ook uit Nederland, bijdragen aan het conflict in Afghanistan.

Al sinds de Middeleeuwen is Afghanistan een belangrijk exportland van kostbare grondstoffen. Zo was het duurste pigment voor een schilder uit die tijd niet goud, maar azuurblauw. Dat was te winnen uit de edelsteen lapis lazuli, die alleen in Afghanistan voorkomt. Naast zeldzame edelstenen heeft het land meer te bieden, ook nu nog: goud, olie, kobalt en lithium, een alkalimetaal dat nodig is voor batterijen en accu's.

Sinds de Middeleeuwen kampt Afghanistan ook met de extremistische vorm van de islam. Al vormen de taliban niet meer de officiële regering, op de achtergrond maken ze in bepaalde regionen nog steeds de dienst uit. Een van de manieren waarop zij inkomsten genereren, is door het heffen van (illegale) tol op exportproduc..

