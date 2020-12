Best bekeken video is van Jochem Myjer

Amsterdam

Het best bekeken filmpje op YouTube dit jaar is de Bonaire-meneer van Jochem Myjer. ‘In een zwaar jaar is het geen verrassing dat Nederland snakte naar een grappige video met vakantievibes', zegt moederbedrijf Google. Op de tweede plaats staat de coming-outvideo van NikkieTutorials, waarin zij onthult dat ze transgender is. Ook in andere landen was dat filmpje heel populair. De video van de vlogster staat op de vierde plaats van de YouTube-jaarlijst in Australië en in Groot-Brittannië, op de zesde plek in de Verenigde Staten en in Canada en op nummer tien in Ierland. <