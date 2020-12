Viral: Een meester in tranen om lief gebaar van zijn leerlingen

Deze week is het voor docenten van Nederland weer op twee wielen door de bocht omschakelen naar volledig online onderwijs. Ze hebben het eerder gedaan en ze doen hun best om zo de laatste schooldagen van 2020 voor hun leerlingen goed af te sluiten. Het is mooi om te zien wat docenten uithalen. Samuel Gerrets (@sgerrets) had al bedacht dat de leerlingen bij de eerste online les hun huisdieren moeten laten zien. Natuurlijk ook omdat dat op school zelf niet kan. De score in de verschillende klassen is leuk. Veel katten, een paar honden, een hamster, een wandelende tak. Mensen reageren positief op deze actie. Een moeder verzucht dat haar dertienjarige moest beginnen met een thuisproefwerk wiskunde. Zo’n huisdierenles is natuurlijk veel leuke..

