Aha-erlebnis

In Het Museum van Nederland draait het om het samenstellen van een tentoonstelling 'over ons land, onszelf, waar we ons allemaal in kunnen herkennen'. Mensen komen van heinde en verre naar Paleis Soestdijk met hun voorwerp dat volgens hen typisch Nederlands is, waar een jury van experts in diverse genres bepaalt of het voorwerp in het museum mag of niet. Na de laatste uitzending is de tentoonstelling daadwerkelijk te bezoeken in Kunsthal Rotterdam.