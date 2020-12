De Volkskrant en Het Parool krijgen prijs

Amsterdam

De Volkskrant is uitgeroepen tot best vormgegeven nationale krant van Europa. Het Parool won deze prijs in de categorie regionale kranten. Beide titels mogen zich het komende jaar European Newspaper of the Year noemen, zo werd donderdag bekend. De jury prijst de ‘creatieve en andere benadering van onderwerpen' door de Volkskrant, zowel in print als online. Van Het Parool, dat de prijs al eerder in de wacht sleepte, roemde de jury onder meer ‘de relaxte lay-out' en de ‘liefdevol vormgegeven details bij alle artikelen'. De beoordelaars keken naar 164 kranten uit 25 landen. <