Viral: Studenten verrassen docent in online college: ‘Ik was tot tranen toe geraakt’

Veel studenten hebben nog steeds veel thuisonderwijs. Vervelend voor hen en voor de docenten. Een groep studenten van The College of New Jersey besloot hun favoriete professor, Adam Shrager, in het zonnetje te zetten.

Docent Adam Shrager werkt overdag op de Hopewell Valley Central High School en ‘s avonds geeft hij het vak statistiek op The College of New Jersey. Tijdens het laatste online college van het semester werd hij verrast door een lief gebaar van de studenten, dat al het harde werk de moeite waard maakte.

Een van de studenten filmde het moment en plaatste het op TikTok. De video begint met de docent in verwarring. De studenten hebben allemaal hun camera uitgezet. ‘Om de een of andere reden zie ik jullie gezichten niet. Gaat er iet..

