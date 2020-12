'We deden maar wat'

Voor Een Programma over de Jaren Negentig (EPodJN) haalt de VPRO Henny Huisman letterlijk en figuurlijk uit de ijskast. Maar voor wie is de terugblik bedoeld?

Naast een titel die meer omschrijft dan pakt, is ook de opzet van EPodJN vreemd. De inmiddels 69-jarige Henny Huisman laat de jaren negentig herleven, toen hij furore maakte met zijn muziekprogramma's. Huisman kijkt terug op de ontwikkelingen van die tijd, de taboes die toen doorbroken werden en zo de huidige cultuur hebben voorbereid. Daarbij schudt hij af en toe zijn geheel grijsloze hoofd. Al praat de presentator regelmatig met God sinds hij in 2003 voor de EO op zoek ging, het maakt hem op het gebied van seksualiteit nauwelijks kritischer.

Verantwoordelijk voor de interviews is de ruim dertig jaar jongere Marijn Frank, die zelf nog tiener was in de jaren negentig. Voor belegen jongeren (zoals Marijn) die in de jaren negentig opgro..

