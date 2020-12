Viral: Wetenschapper Adrian Smith komt zichzelf tegen in een meme van een 27 jaar oude foto

Adrian Alan Smith is een echte wetenschapper. Als bioloog legt hij zich toe op het onderzoek naar hoe insecten onderling communiceren. Hij is de eindbaas van het laboratorium voor evolutionaire biologie van het natuurwetenschappelijk museum in North Carolina. En hij zit ook op Twitter, te vinden onder @DrAdrianSmith, waar hij een paar duizend volgers heeft. Afgelopen week deelde hij een schoolfoto van toen hij acht jaar oud was. Een leuke jongen met misschien wat opvallende voortanden. En hij had wel een lekker flitsende trui aan. Die bewuste foto gaat dus al jaren op het internet rond als een meme.

Een internetmeme is een grappig plaatje dat online viraal gaat. En hoe iemand een meme kan worden, dat weet je nooit precies. Het gebeurt. So..

