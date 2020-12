2020 in hashtags

Het zal niemand verbazen dat het coronavirus het afgelopen jaar de sociale media heeft beheerst. De hashtag #coronavirus is in Nederland dit jaar de meest gebruikte hashtag op Twitter. Ook andere coronatermen keren terug in de top tien van meest gebruikte hashtags. Op de derde plek staat #persconferentie, op de vijfde plek #lockdown en op de achtste plek #blijfthuis. #Rutte sluit het lijstje af.

Ook gebarentolk Irma Sluis werd veelvuldig besproken op het sociale netwerk. De hashtag #Irma was regelmatig trending. In Nederland werden het afgelopen jaar de hashtags #coronahulp en #supportyourlocals massaal ingezet om mensen te helpen. Ook was er aandacht voor het zware werk van zorgpersoneel, met de hashtags #applausvoordezorg, #zorghelden e..

