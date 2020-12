Vicieuze cirkel van geweld

In Uit de schaduw van de maffia worden deze jonge criminelen die opgepakt zijn gevolgd. Er zijn processen gaande tegen de minderjarigen. De opkomst is groot. Ndrangheta, zo zegt de rechter, is overdraagbaar. Families houden de controle door deze over te geven aan hun kinderen, door systematische indoctrinatie. Er wordt ingegrepen als jongeren vergrijpen plegen die mogelijk tot een criminele carrière kunnen leiden. De Ndrangheta-cultuur wordt door degenen die erin zitten niet als slecht gezien, omdat hij deel uitmaakt van tradities en opvoedingen. De dood of de gevangenisstraf is wat hun te wachten staat. Ze hebben niemand om hun te weg te wijzen.

Sommige gedetineerden hebben spijt van hun daden. ‘Het was een vergissing. Ik ma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .