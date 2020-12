Muziek van de oorlog

Dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd, zouden we groots gaan vieren, een heel jaar lang. Maar toen kwam de coronapandemie, en veel evenementen en herdenkingen werden afgelast, of gingen weliswaar door, maar dan in sterk afgeslankte vorm.

Gelukkig, we hebben nog televisie, en de nodige tv-programma’s hebben inmiddels wel aandacht kunnen besteden aan de 75-jarige bevrijding, of gaan dat nog doen. Een van die programma’s is Soundtrack van de Bevrijding, vanavond te zien op NPO 2, dat de muziek in en rondom de oorlogsjaren belicht.

Presentator is journalist Leo Blokhuis, bijgenaamd de popprofessor, die dezer dagen ook te zien is in de Top 2000 Quiz, met Matthijs van Nieuwkerk (ook leuk trouwens). Blokhuis is een goede verteller, me..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .