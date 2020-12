Beroemd op Twitter nadat 250 krekels ontsnapten in huis

'Dus, een pakket met krekels voor de hagedis werd vandaag bezorgd door FedEx', zo begon Christopher Ingraham zijn verhaal over de plaag die hij per ongeluk in huis had losgelaten. Ingraham en zijn familie hadden een jonge baardagaam in huis gehaald, en deze krekels zouden zijn voer worden. Dat liep een beetje anders.

'Het was de eerste keer dat ik een lading krekels bestelde op het internet, en ik was zo naïef om aan te nemen dat ze in een zak of een ander ding zouden zitten om makkelijk transport naar een andere container te faciliteren. Dat zaten ze niet.' De krekels arriveerden in plaats daarvan in een doorsnee kartonnen doos. En zodra Ingraham het tape van de doos los haalde: 'VERRASSING! Krekels overal.' Dit gebeurde halverwege de we..

