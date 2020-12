Adembenemend natuurijs

Voor de Nederlandse schaatsliefhebber is het alweer een paar jaar geleden: met de ijzers over de Friese meren, de Vinkeveense Plassen of andere wateren. Om van een Elfstedentocht nog maar te zwijgen. In Nederland komen schaatsliefhebbers er maar bekaaid vanaf. Voor het nationale marathonschaatspeloton is dat reden genoeg om jaarlijks naar de Weissensee in Oostenrijk te trekken en daar een aantal natuurijswedstrijden te houden. En er zijn voor echte fanatici de kunstijsbanen.

In Canada hebben ze die ook, waaronder in de stad Calgary. Maar daar ligt nu geen ijs. Niet door coronabeperkingen, maar door technische problemen. Daarom traint de Canadese ploeg buiten, op natuurijs, en dat leidt tot prachtige beelden van schaatser Tyson Langelaar.

