Matthijs Gaat Door op oudejaarsavond

Matthijs van Nieuwkerk is vanaf oudejaarsavond te zien met zijn nieuwe programma Matthijs Gaat Door. Vanaf 9 januari is de show elke zaterdag te zien op NPO 1, meldt BNNVARA op de website.

Hilversum

Details over de eerste klus van Van Nieuwkerk sinds het einde van De Wereld Draait Door in maart zijn niet bekend. ‘Matthijs ziet om in verwondering. Met humor, muziek en andere verrassingen. En stelt af en toe orde op zaken door wat prijsjes uit te reiken', luidt de korte omschrijving over het programma.

De presentator vertrok in maart na vijftien jaar bij DWDD, een programma waarbij diverse gasten in de studio werden uitgenodigd. Daarbij was ook publiek aanwezig. DWDD stopte met het vertrek van Van Nieuwkerk. Kort daarna werd al bekend dat de presentator begin volgend jaar iets nieuws gaat doen op de zaterdagavond. <