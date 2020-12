Vertellen over je leven

Wat was deze week boeiend, interessant, verstrooiend of anderszins de moeite waard op radio, televisie en internet?

Brian en Michel de Hond, broers van de eerder dit jaar overleden theatermaker Marc de Hond, vertelden woensdag in Beau over hun initiatief Stichting Komma. Marc liet voor zijn twee jonge kinderen videoboodschappen achter. Dit inspireerde zijn broers om uitbehandelde ouders te helpen iets blijvends na te laten voor hun kinderen. Zo bedachten ze de gratis memory box voor kinderen in de basisschoolleeftijd of jonger van wie de ouders ongeneeslijk ziek zijn. Door middel van kaarten en video-opnames die worden gemaakt door een professionele cameraman, zal de stichting ervoor zorgen dat kinderen op latere leeftijd, bijvoorbeeld op belangrijke momenten in hun leven, nog een boodschap van hun overleden ouder krijgen. 'Als ik dit van..

