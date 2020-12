Kerstig contrast

De VPRO springt met Rudy's Grote Kerstshow slim in het gat dat in veel huizen valt nu het Sinterklaasjournaal afgelopen is. Opnieuw kan er toegeleefd worden naar een feestelijk hoogtepunt in december. Qua lengte verandert er niets. Ook nu gaat het om dagelijkse afleveringen die maar tien minuutjes duren. Wat uiteraard wel verandert, is de inhoud. Rudy en Sara staan centraal, twee jonge kinderen.