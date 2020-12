Kracht van de verbeelding

Deze week is het veertig jaar geleden dat Mark David Chapman John Lennon doodschoot. Ondanks of juist dankzij de moord is de voormalige Beatle nog steeds een levende legende.

In de hoogtijdagen van The Beatles, in 1966, stelde John Lennon in een interview dat de band populairder was dan Jezus. Dat leidde tot kritiek uit christelijke kringen. De wereldwijde groei van het christendom logenstraft die uitspraak. Toch is de christelijke traditie in het Westen tanende, terwijl de levensinstelling die Lennon in de laatste jaren van zijn leven verkondigde grote invloed had op de huidige cultuur. Over dat gedachtegoed gaat John & Yoko – Above Us Only Sky van documentairefilmer Michael Epstein uit 2018.

Het Uur van de Wolf zendt de docu uit in combinatie met Ron Howards The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years (2016). Deze gaat over de tijd dat de band samen optrok, tot eind j..

