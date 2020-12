Viral: Billie Eilish doet voor het vier jaar op rij het Vanity Fair interview

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: voor het vierde jaar op rij heeft Vanity Fair Billie Eilish geïnterviewd. Dezelfde vragen, één jaar later. Hoe is haar kijk op de wereld en op zichzelf veranderd?

Billie Eilish (18) is een van de grootste artiesten van dit moment. Haar nummer ‘Bad guy’ was een nummer 1-hit in meerdere landen. Een uitzonderlijk knappe prestatie op haar leeftijd.

Op haar vijftiende interviewde Vanity Fair haar voor het eerst. Billie had 257.000 volgers op Instagram en droomde van een eigen kledinglijn. Vier jaar later is dat 67,5 miljoen volgers en heeft ze die kledinglijn.

De vierde editie van het interview is in het bijzonder interessant, omdat het jaar natuurlijk heel anders verliep dan ze had gedacht. Een van de vragen is: hoeveel vrije dagen zou je volgend jaar willen hebben? In 2019 antwoordde Billie dat ze zou willen dat ze precies zoveel dagen vrij zou kunnen nemen als ze zou willen. ‘Als ik bijvoorbeeld ..

