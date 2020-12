In 2015 kwam er een grote stroom asielzoekers op gang. Meer dan 1 miljoen mensen waagden de oversteek naar Europa in overvolle rubberbootjes op de Middellandse Zee. Zo’n veertigduizend vroegen asiel aan in België. Vijf jaar lang hebben de documentairemakers achttien asielzoekers gevolgd. Hoe gaat het vijf jaar later met ze? Weten ze hun weg te vinden in de Belgische maatschappij? Wie of wat heeft hen geholpen?

Mohamed komt uit Syrië en is met zijn ouders naar Istanbul gevlucht. Die staan voor een haast onmogelijke keuze: een oom stelt voor om de toen zevenjarige Mohamed mee te nemen. Sinds de aankomst in België woont hij bij een pleeggezin. Zijn ouders zijn nog in Turkije, en hij is in afwachting van de hereniging met hen. ‘De eerste dag was hij zenuwachtig’, vertellen Nele en Filip, zijn pleegouders. In het begin had Nele het gevoel dat Mohamed zijn uiterste best deed om alles zo goed mogelijk te doen. Hij had veel gedachten in zijn hoofd en was bang en angstig. Nu gaat het beter.

Yousif is dertien als hij met zijn oudere broer Ali uit Irak vertrekt en naar België reist. De familie wordt bedreigd, omdat de vader als ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .