Verdwenen miljarden

In de knappe docu The Hunt for Gaddafi's Billions zitten premiejagers in Zuid-Afrika achter het geld van Gadhafi aan.

In Zuid-Afrika? Hoe komt het geld van deze Libische dictator daar terecht? En het gaat niet om kleingeld, gezocht wordt naar 12,5 miljard dollar.

Gadhafi was sinds de coup in 1969 de onbetwiste dictator van Libië. Hij ontbond het parlement en joeg buitenlanders het land uit. Vanaf dat moment zou hij zich ontfermen over de handel in olie. Het geld stroomde bij hem binnen. Bij zijn dood in 2011 werd zijn vermogen geschat op 150 miljard dollar.

Een groot deel daarvan was in cash, omdat de helft van de Libische olie werd verhandeld op de zwarte markt. Grote sommen had Gadhafi vlak voor de Arabische lente het land uit gesluisd, met in zijn achterhoofd de gedachte die dollars misschien nodig te hebben als het volk hem had verjaagd.

Het geld ..

