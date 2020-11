Zondagavond op tv: Speuren naar Naya

De documentaire Naya, die zondagavond wordt uitgezonden, gaat over de eerste wolf die zich sinds een eeuw in België vestigde.

De wolf is onmiskenbaar bezig aan een comeback in de Lage Landen. In Nederland werd de eerste in 2015 gespot – deze wolf liep vier dagen in de noordelijke provincies rond en verdween toen weer naar Duitsland. België moest daarna nog drie jaar wachten; op 2 januari 2018 wandelde wolvin Naya vanuit Nederland Vlaanderen binnen, bij de gemeente Bocholt in de provincie Limburg.

Het bijzondere van het geval-Naya was dat ze goed te volgen was. Als welp was ze door onderzoekers van de Technische Universiteit Dresden gezenderd. Die zender, die elk uur een signaal uitzond, heeft veel gegevens opgeleverd over Naya’s zoektocht naar een eigen territorium.

Die tocht begon in Oost-Duitsland, op 10 oktober 2017, toen ze de roedel verliet ..

