Beatlemania in beeld

In de zeven kwartier durende documentaire The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years is te zien hoe ’s werelds bekendste band werd geleefd.

De ‘Fab Four’ worden gevolgd vanaf eind jaren vijftig, via hun leerjaren onder andere in Hamburg tot en met de periode 1962-1966, toen de roem wereldwijd werd en de last van het voortdurend moeten rennen voor hordes fans en media te groot werd. Gek genoeg was die Beatlemania na een trage start het ergst in de Verenigde Staten. In februari 1964 traden The Beatles op in de Ed Sullivan Show, waar 73 miljoen mensen naar keken.

In april 1964 bezetten The Beatles de eerste vijf plaatsen van de Billboard Top 100.

Maar juist in Amerika was ook de kritiek het felst, niet het minst van conservatieve christenen die zich ergerden aan haardracht, vrijgevochtenheid en rockmuziek, terwijl tot overmaat van ramp John Lennon allerlei meningen ve..

